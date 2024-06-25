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  4. Hırvatistan 90+8'de yıkıldı! İtalyanlar son saniyede adını son 16'ya yazdırdı

Hırvatistan 90+8'de yıkıldı! İtalyanlar son saniyede adını son 16'ya yazdırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.06.2024 00:04
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EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında İtalya ile Hırvatistan 90+8'de İtalyanlar'ın kaydettiği golle 1-1 berabere kaldı. Bu golle birlikte ikinci olarak gruptan çıkarken, Hırvatistan elendi.

Hırvatistan 90+8'de yıkıldı! İtalyanlar son saniyede adını son 16'ya yazdırdı

EURO 2024 B Grubu son maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geldi. Mücadele İtalya'nın 90+8'de bulduğu golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

KAPTANIN GOLÜ YETMEDİ

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Hırvatların tek golünü kaydeden Luka Modric'in bu golü galibiyete yetmedi. 38 yaşındaki Luka Modric, bu golle birlikte Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı golcüsü oldu.

TURU GETİREN GOL ZACCAGNI'DEN

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İtalya'ya turu getiren gol 90+8'nci dakikada Zaccagni'den geldi.

İSPANYA VE İTALYA TURLADI

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Grubun bir diğer maçında İspanya Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederken, B Grubu'nda adını son 16'ya yazdıran ekipler İspanya ve İtalya olmuş oldu.

Euro 2024 Canlı Skor


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