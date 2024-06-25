Hırvatistan 90+8'de yıkıldı! İtalyanlar son saniyede adını son 16'ya yazdırdı

EURO 2024 B Grubu son maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geldi. Mücadele İtalya'nın 90+8'de bulduğu golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

KAPTANIN GOLÜ YETMEDİ

Hırvatların tek golünü kaydeden Luka Modric'in bu golü galibiyete yetmedi. 38 yaşındaki Luka Modric, bu golle birlikte Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı golcüsü oldu.

TURU GETİREN GOL ZACCAGNI'DEN

İtalya'ya turu getiren gol 90+8'nci dakikada Zaccagni'den geldi.

İSPANYA VE İTALYA TURLADI

Grubun bir diğer maçında İspanya Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederken, B Grubu'nda adını son 16'ya yazdıran ekipler İspanya ve İtalya olmuş oldu.





