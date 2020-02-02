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Hisarcık AK Parti’de delege seçimleri yapıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.02.2020 12:20 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde AK Parti’de delege seçimleri İlçe Teşkilat binasında gerçekleştirildi.Hisarcık’ta yaklaşık 2 bin 250 üyesi bulunan AK Parti’nin seçilecek 400 delege için üye katılımı yüksek oranda oldu.7.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde AK Parti’de delege seçimleri İlçe Teşkilat binasında gerçekleştirildi.
Hisarcık’ta yaklaşık 2 bin 250 üyesi bulunan AK Parti’nin seçilecek 400 delege için üye katılımı yüksek oranda oldu.
7. Olağan Kongre sürecinde merkez mahalle ve köylerdeki 400 delege için seçim yaptıklarını söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Ali Var,” Üyelerimizin bu demokrasi şölenine yoğun ilgisi ve alakası, AK Parti ailesinin ilk günkü heyecanını göstermektedir. Memleketine sevdalı hemşerilerimiz ile AK Parti çok daha güçlü olacak inşallah” dedi.
“Bu dava; etkiyi yetkide değil, hizmette, şefkatte, merhamette ve hikmette görenlerin davasıdır” diyen Var, “Bizler 7. Olağan Kongremiz için inandığımız yolda yürürken, tüm ümmetin ve dünyadaki tüm mazlumların yükünü almış, tek dayanağı Allah ve Millet olan dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile daha güzel günlere varacağız inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir coşku ve özveri içerisinde delege seçimimize iştirak eden tüm teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyor, memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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