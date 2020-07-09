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Hızlı meclis

ADANA HABERLERİ  | 09.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Genel Kurulu 9 dakikada tamamlandı.Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Temmuz ayı ikinci birleşimine ait gündem maddelerinin yer aldığı oturumu görüşmek üzere toplandı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Genel Kurulu 9 dakikada tamamlandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Temmuz ayı ikinci birleşimine ait gündem maddelerinin yer aldığı oturumu görüşmek üzere toplandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Meclis 1. Başkan Vekili Mustafa Bayar’ın oturuma katılamadığı için toplantıya Meclis Başkan Vekili Şule Özülkü başkanlık yaptı. Katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından yapılan açılış yoklamasının ardından gündem dışı söz alan olmayınca gündem maddelerine geçildi.
8. Gündem maddesinden 20. Gündem maddesine kadar olan teklif maddeleri oybirliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.
Meclis oturumun ardından ise ASKİ Genel Kurulu gerçekleşti.
ASKİ’de yer alan devlet memurlarının kadro yetersizliği ile ilgili terfi edememesi konusu görüşüldü. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Genel Kurulu 9 dakikada tamamlandı. Oturuma geç bazı meclis üyeleri ve belediye başkanlarının geç kaldığı görüldü.
Bir sonraki meclis oturumunun yarın saat 11:00’de toplanmasına karar verildi.

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