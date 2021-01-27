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HKÜ’den öğrencilere profesyonel cv hazırlama eğitimi

27.01.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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HKÜ’den öğrencilere profesyonel cv hazırlama eğitimi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kariyer Merkezi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen “Özgeçmiş Hazırlama Eğitimi ve Yetenek Kapısı Tanıtımı” programında öğrencilere, profesyonel özgeçmiş (CV) hazırlamanın püf noktaları anlatıldı.Profesyonel ve doğru bir özgeçmiş hazırlamanın öneminin anlatıldığı programa öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kariyer Merkezi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen “Özgeçmiş Hazırlama Eğitimi ve Yetenek Kapısı Tanıtımı” programında öğrencilere, profesyonel özgeçmiş (CV) hazırlamanın püf noktaları anlatıldı.
Profesyonel ve doğru bir özgeçmiş hazırlamanın öneminin anlatıldığı programa öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Çevrimiçi gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Eğitim Fakültesi Arş. Gör. ve Kariyer Merkezi Sorumlusu Ahmet Ayaz ve Kariyer Merkezi’nden Sevda Gül Gündüz tarafından bilgilendirildi.
Doğru özgeçmişin hazırlanması
Programın moderatörlüğünü yapan Arş. Gör. Ahmet Ayaz katılımcılara, özgeçmiş hazırlamanın ne olduğu ve doğru bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağı konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Doğru bir özgeçmişin hazırlanması konusunda izlenmesi gereken adımları örneklerle anlatan Ayaz, hazırlanan özgeçmişin, iş, staj ve eğitim başvurularında doğru kullanılmasından bahsederken, disiplinli ve planlı çalışmanın da öne çıkarılması gerektiğini vurguladı.
“mbs.hku.edu.tr” Cv hazırlama ve iş bulma konusunda etkili
HKÜ Kariyer Merkezinden Sevda Gül Gündüz ise CV hazırlamanın gerekliliklerinden ve püf noktalarından bahsetti. mbs.hku.edu.tr adresinde servis veren HKÜ Mezun Bilgi Yönetim Sistemi’nin CV hazırlama ve iş bulma konusunda da yol gösteren bir sistem olduğunu ifade eden Gündüz, uygulamaya kayıt olma sürecini ve izlenmesi gereken adımları uygulamalı olarak anlattı. Sevda Gül Gündüz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Yetenek Kapısı Platformunun da kariyer danışmanlığı ve doğru CV hazırlama konusunda yardımcı olacak bir uygulama olduğu konusuna dikkat çekti.
Özgeçmiş hazırlama konusunun detaylı olarak anlatıldığı programda; öğrencilerin özgeçmiş oluşturma ve Yetenek Kapısı ile ilgili tüm soruları cevaplandırıldı.

HKÜ’den öğrencilere profesyonel cv hazırlama eğitimi

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