HKÜ’nün kısa filmine ödül

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü (RTS) Üçüncü Sınıf Öğrencisi İsmail Kurt, bu yıl altıncısı düzenlenen Geleceğin İletişimcileri yarışmasının “Televizyon Yayıncılığı-Kısa Film” kategorisinde “Dönüşüm” isimli filmi ile birincilik ödülünü aldı.

Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan 66 jüri üyesinin değerlendirmeleriyle 5 ana 11 alt kategorideki 116 eser arasından ödüle layık görülen 6. Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nın ödül töreninde İsmail Kurt, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Toplumsal yozlaşmaya ironik bakış açısı

2015 yılından günümüze kadar devam eden, Türkiye, Balkanlar, KKTC ve Orta Asya ülkelerinde iletişim eğitimi alan lisans ve ön lisans derecelerinde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen yarışmada birincilik ödülünün sahibi olan Kurt’un kısa filmi, toplumsal yozlaşmayı kendisine konu ediniyor. Özgün konusu ve görsel efektleri ile göz dolduran “Dönüşüm” filmi, dijital çağ ile birlikte insanların teknoloji bağımlısı olması rahatsızlık duyan 80 yaşlarında bilim insanı Kemal’in, kendi çalışma atölyesinde ürettiği insan duygularına sahip robot Ali’nin aşkını ironik bir bakış açısıyla anlatıyor.

“Teknolojiyi bilinçsiz tüketiyoruz”

Yaşanılan dijital çağda, teknolojinin getirdiği birçok yeniliğin hayatımızda vazgeçilemez bir konuma geldiğini ve insanların robotlaştığını belirten HKÜ İletişim Fakültesi RTS Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi ve Dönüşüm Filmi Yönetmeni İsmail Kurt, “Teknolojiyi bilinçsiz bir şekilde tüketen insanlarda farkındalık oluşturmak için böyle bir hikaye yazmak istedim. Bugün birçok teknolojik cihaz hayatımızı kolaylaştırdı bunu kabul ediyorum. Fakat zaman ayırdığımız bu yenilikler, televizyon, telefon vs. bizi insan yapan birçok duygumuzu köreltmeye başladı. Sanata olan ilgimiz yok denecek kadar az. Sanat olmadan, duygu olmadan insanoğlunun robottan bir farkı kalmaz. Bu filmin yapım süreci biraz sancılı geçti. Hatta birçok kez iptal etmeyi de düşündüm. Ancak bu süreçte beni sürekli motive eden değerli hocam, proje danışmanım Dr. Öğretim Üyesi Pınar Tinaz’a çok teşekkür etmek istiyorum. Onun motive eden konuşmaları olmasaydı muhtemelen projeyi iptal etmiştim. Hem oyuncu olarak hem de yapım konusunda destek olan Prof. Dr. Yaşar Özbay hocam saatlerce süren çekimlerde bizi yalnız bırakmadı. Son olarak filmime finansal anlamda destek olan sınıf arkadaşım Selami Yetkinşekerci’ye teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

