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Hobi bahçelerinin bakımına tek kişilik müsaade

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlere uymak kaydıyla Afyonkarahisar’da Devlet Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alan hobi bahçelerinin bakımları bahçe hazırlık döneminin başlaması dolayısıyla bir kişi ile sınırlı kalmak şartıyla yapılabilecek.Hak sahibi 65 yaşı üstü vatandaşlarımız ise Belediye Park Bahçeler Müdürlüğüne vereceği dilekçesinde belirttiği bir kişinin Hobi Bahçesinin bakımını yapmasına müsaade edilecek.

Hobi bahçelerinin bakımına tek kişilik müsaade

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlere uymak kaydıyla Afyonkarahisar’da Devlet Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alan hobi bahçelerinin bakımları bahçe hazırlık döneminin başlaması dolayısıyla bir kişi ile sınırlı kalmak şartıyla yapılabilecek.
Hak sahibi 65 yaşı üstü vatandaşlarımız ise Belediye Park Bahçeler Müdürlüğüne vereceği dilekçesinde belirttiği bir kişinin Hobi Bahçesinin bakımını yapmasına müsaade edilecek. Hobi bahçesi numarası tek olan vatandaşlarımız ayın tek günlerinde, bahçe numarası çift olan vatandaşlarımız ise ayın çift günleri bakımlarını yapabilecek. Bir kişiyle sınırlı kalacak izne tabii vatandaşlarımız, sabah 08.30 akşam 19.00 saatleri arasında Hobi Bahçelerini ziyaret edebilecekler.

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