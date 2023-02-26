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  4. Hollanda'daki Türk derbisinde kazanan Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord oldu! Burak Yılmaz'ın asisti Fortuna Sittard'a yetmedi...

Hollanda'daki Türk derbisinde kazanan Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord oldu! Burak Yılmaz'ın asisti Fortuna Sittard'a yetmedi...

26.02.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord, Hollanda Eredivisie'nin 23'üncü haftasında Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un top koşturduğu Fortuna Sittard'ı deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Hollanda'daki Türk derbisinde kazanan Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord oldu! Burak Yılmaz'ın asisti Fortuna Sittard'a yetmedi...

Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un formasını giydiği Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 23'üncü hafta karşılaşmasında Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği lider Feyenoord'u konuk etti. Feyenoord, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak puanını 52'ye yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

BURAK YILMAZ ASİST YAPTI

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Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri, 10'uncu dakikada kendi kalesine Ximo Navarro, 16'ncı dakikada Mats Wieffer, 43'üncü dakikada Santiago Gimenez ve 63'üncü dakikada Igor Paixao kaydetti. Fortuna Sittard'ın golleri ise 48'inci dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde Deroy Duarte ve 84'üncü dakikada Dimitrios Siovas'tan geldi.

ÜÇ İSİM DE 90 DAKİKA OYNADI

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Ev sahibi ekipte Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup; Feyenoord'da ise Orkun Kökçü karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Hollanda Eredivisie'nin 24'üncü haftasında Fortuna Sittard, 3 Mart'ta deplasmanda Utrecht ile karşılaşacak, Feyenoord ise Groningen'i konuk edecek.

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