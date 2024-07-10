Hollanda-İngiltere maçı öncesi Almanya sokakları savaş alanına döndü!

BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde taraftarlar şehrin sokaklarında bir araya geldi.

HOLLANDALI TARAFTARLAR FAZLA

Maçın başlamasına sayılı saatler kala sokaklarda Hollandalı taraftarların sayısal olarak fazla olması dikkati çekti.

Kendilerine gösterilen toplanma alanında bir araya gelen Hollandalılar, üstü açık iki otobüs eşliğinde marşlar söyleyerek stadyuma doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı. 'Portakallar'ın stadyuma yürüyüşü yaklaşık 2,5 kilometre sürdü.

İNGİLİZLER İLE ARALARINDA KAVGA ÇIKTI

Restaurantlarda maç saatini bekleyen İngiliz taraftarlar ile Hollandalı taraftarlar arasında büyük kavgalar çıktı. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu olayda birçok yaralı hastaneye kaldırıldı.

