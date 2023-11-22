Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman'dan Arda Kardeşler'e olay sözler! "Sanki Cebelitarık için üzülüyor gibiydi!"

Cebelitarık ile Hollanda, EURO 2024 Elemeleri B Grubu son maçında kozlarını paylaştı. Konuk ekip Hollanda, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Algarve Stadyumu'nda oynanan maçta Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 10, 50 ve 62. dakikalarda Calvin Stengs, 23. dakikada Mats Wieffer, 38. dakikada Teun Koopmeiners ve 81. dakikada Cody Gakpo kaydetti.

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakem Arda Kardeşler yönetti.

KOEMAN'DAN ELEŞTİRİ

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, karşılaşmanın ardından Kardeşler'in Cebelitarık maçındaki yönetimini eleştirdi.

"FUTBOLLA ALAKASI YOK"

Arda Kardeşler'in Cebelitarık için üzüldüğünü söyleyen Koeman, "Bu seviyede maç yöneten bir hakemin standartları karşılamasını beklersiniz ama durum böyle değildi. Cebelitarık oyuncuları sık sık sert fauller yaptı ama bir karşılığı olmadı. Sanki Cebelitarık için üzülüyor gibiydi. Dördüncü hakeme de haber verdik, o da güldü. Böyle bir şeyin futbolla alakası yok." ifadelerini kullandı.

Koeman'ın Kardeşler hakkındaki yorumu, sosyal medyanın gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.





