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Hollandalı şirket Zajc'ın parasını basit bir hileyle cebe indirmiş

28.09.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Empoli'ye Zajc transferindeki 830 bin euro yani yaklaşık 8.5 milyon TL'lik son kısmın, Hollanda merkezli araç-alım satım şirketine yatırıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Bu şirketin, Empoli hesaplarına benzer bir mail adresiyle F.Bahçe'den para istediği iddia edilmişti. F.Bahçe, "Ödemenin Hollanda merkezli araç alım-satım şirketine geçtiği saptanmıştır. Hollanda Gelderland bölge mahkemesi, bahsi geçen şirketin kulübümüze geri ödeme yapmasına hükmetmiştir" paylaşımı yaptı.

Hollandalı şirket Zajc'ın parasını basit bir hileyle cebe indirmiş

Dış basında Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin Miha Zajc transferinden 830 bin euro para aldığı yazılmıştı. Bu şirketin, Empoli kulübününün resmi hesabından bir harf benzer mail adresiyle Fenerbahçe'ye hesap numarası gönderip, para istediği iddia edilmiş, ardından da kulübün bu parayı yatırdığı belirtilmişti. Fenerbahçe, kulübü adeta yaşananları doğrular nitelikte bir açıklama paylaştı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan Miha Zajc açıklaması:

"31 Ocak 2019'da, İtalya'nın Empoli kulübünden transfer ettiğimiz Miha Zajc'ın transfer ücretinin 830.929,50 euro'luk son taksitinin, Empoli'nin banka hesabına yatırılması adına 30 Eylül 2020 tarihinde işlem yapılmıştır.9 Ekim 2020 tarihinde Empoli'den gelen ödeme talebinin ardından fatura adresini araştıran Kulübümüz yetkilileri, söz konusu miktarın Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin hesabına geçtiğini saptamış ve şirketten bu miktarın iadesi talebinde bulunmuştur.Kulübümüz, Hollanda merkezli şirketin geri ödemeyi reddetmesi sebebiyle hızlı bir şekilde Hollanda yargısı nezdinde ilgili şirket hakkında şikayette bulunmuş ve ödenen ücretin iadesi talebiyle mahkemeye başvurmuştur.Fenerbahçe: 4 Ağustos 2021 tarihinde, Hollanda Gelderland bölge mahkemesi, bahsi geçen şirketin Kulübümüze geri ödeme yapmasına hükmetmiştir. Geri ödeme süreci başlatılmış ve bu doğrultuda ilgili şirket nezdindeki tüm hukuki yaptırımlar kulübümüzün lehine gerçekleşmiştir."


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Miha Zajc
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