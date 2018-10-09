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Hollandalılar Phillip Cocu'yu gönderdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

Hollandalı futbolseverlerin çok büyük bir bölümünün, Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun yeni yıla kadar sarı-lacivertlilerden ayrılacağını düşündüğü ortaya çıktı.

Hollandalılar Phillip Cocu'yu gönderdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun kulüpteki geleceği, ülkesinde de yakından takip ediliyor. Gazetelerde haber olan Hollandalı çalıştırıcının durumu üzerine son gelişmeler internet siteleri üzerinde yapılan güncellemelerle anında duyuruluyor.

Televizyon kanallarında da bir çok programda bu konu konuşuluyor. Ülkedeki Cocu ile ilgili veri akışının çeşitliliğine bugün itibariyle yeni bir dal daha eklendi. Voetbalprimeur internet sitesinde konuyla alakalı bir anket düzenlendi.

Yüzde 88 hayır yanıtı

‘Sizce Cocu Fenerbahçe’de Noel’i görür mü?’ sorusunun yöneltildiği ankete katılanların yalnızca yüzde 12’si ‘evet’ yanıtını verdi. Yüzde 88’lik oranda Hollandalı futbolsever ise ‘hayır’ seçeneğini işaretledi. Hristiyanların dini bayramı olan Noel, 25 Aralık’ta başlıyor. (MİLLİYET)

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