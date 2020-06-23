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Honda’nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araçları filosuna i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı Honda CR-V Hybrid eklendi.Honda CR-V modelinin yakıt verimliliği ve sürüş performansı sunan i-MMD teknolojisinin kullanıldığı hybrid versiyonu, Honda Plaza Toros tarafından Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendiği açıklandı.

Honda’nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi

Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araçları filosuna i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı Honda CR-V Hybrid eklendi.

Honda CR-V modelinin yakıt verimliliği ve sürüş performansı sunan i-MMD teknolojisinin kullanıldığı hybrid versiyonu, Honda Plaza Toros tarafından Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendiği açıklandı. Yapılan bilgilendirmede; bölgenin arazi şartlarında kullanıma uygun olan Honda CR-V Hybrid modeli, elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayan i-MMD teknolojisi sayesinde yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor.

Anlık enerji tüketimini takip ediyor
Ayrıca; markanın CR-V Hybrid modellerinde elektrikli sürüş, hybrid sürüş ve benzinli sürüş olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan i-MMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını da ortadan kaldırdığı bildirildi.
Öte yandan CR-V Hybrid modelinin dijital gösterge ekranında o anki sürüş modunu gösterirken aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityum-iyon bataryanın şarj durumunu veya grafikler halinde sistemin enerji tüketimini gösteriyor.

Honda’nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi

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