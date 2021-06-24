YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Honda'nın yeni hibrit modeli Civic Hatchback tanıtıldı

Honda'nın yeni hibrit modeli Civic Hatchback tanıtıldı

24.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Civic Hatchback, e:HEV logosuyla Avrupa'da 2022'nin sonbaharında satışı sunulacak - Civic Hatchback e:HEV ile birlikte marka, 2022'ye kadar Avrupa'daki tüm ana akım modellerinin hibrit güç aktarma teknolojisine sahip olma hedefine ulaşmış olacak

İSTANBUL (AA) - Honda, sınıfının önde gelen modeli Civic Hatchback'in yeni neslinin dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda, Hatchback sınıfının öncü modeli Civic'in 11'inci nesline ait ilk görüntüleri yayınladı. Yeni neslinde standart olarak e:HEV logosunu taşıyacak olan Civic Hatchback, Honda'nın hibrit ürün gamına eklenen en yeni model olarak öne çıkıyor.

Tamamen yenilenen 5 kapılı yeni Honda Civic Hatchback, 50 yıllık mirasından gelen konfor ve görünümüyle dikkati çekiyor. Honda'nın Avrupa pazarında önemli bir oyuncusu olan Civic, kullanım kolaylığı sunan donanım özellikleriyle "her zamanki gibi" fark oluşturuyor.

1972'deki lansmanından bu yana 170 ülkede 27 milyondan fazla satışı gerçekleşen Honda Civic modeli, dünya çapındaki müşteriler tarafından beğeni ile karşılandı. Bu başarının tamamen yeni Civic modeli ile devam etmesi beklenirken, hibrit motorlu Civic Hatchback e:HEV, 2022'nin sonbaharından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.

Honda'nın e:TECHNOLOGY markası altında yer alan e:HEV logosu taşıyan yeni Civic Hatchback, Honda'nın hedeflerinde önemli bir kilometre taşı olacak. Marka, 2022 yılına kadar Avrupa'daki tüm ana akım modellerinin hibrit güç aktarma teknolojisine sahip olma hedefine ulaşmış olacak.

Honda'nın Elektrikli Vizyon Stratejisi kapsamında 2020 yılında satışa sunulan CR-V, kısa süre önce satışa çıkan Jazz ve Jazz Crosstar ve bu yılın sonlarında satışa çıkması planlanan tamamen yenilenen HR-V modellerinden tanınan ve geniş çapta beğeni toplayan hibrit motor teknolojisi, yeni Civic Hatchback sahiplerine de eğlencenin, performansın ve verimliliğin "mükemmel bir karışımı" bir sürüş deneyimi vadediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetreGörenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetre
YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası Açılış TöreniYEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası Açılış Töreni
Anahtar Kelimeler:
Honda

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Haziran Perşembe

İmsak
03:25
Sabah
05:26
Öğle
13:12
İkindi
17:11
Akşam
20:47
Yatsı
22:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.