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Houston Rockets 123 - 137 Dallas Mavericks (Luka Doncic 41, James Harden 32 sayı attı)

NBA HABERLERİ  | 25.11.2019 09:51 | Son Güncelleme

NBA'de Dallas Mavericks formda genç yıldızı Luka Doncic'in yeni bir rekora daha imza attığı maçta Houston Rockets'ı 137-123 mağlup etti. Doncic 41 sayıyla yıldızlaşırken, James Harden'ın 32 sayısı galibiyete yetmedi.

Houston Rockets 123 - 137 Dallas Mavericks (Luka Doncic 41, James Harden 32 sayı attı)

Son olarak Cleveland Cavaliers'ı 42 sayı farkla yenen Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets'ı 137-123 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Bu sezon sahadan 11. kez galip ayrılan Mavericks'in Sloven yıldızı Doncic, karşılaşmayı 41 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA'de 4 maç üst üste 30 sayı barajını aşan Kevin Durant'tan sonraki en genç oyuncu oldu. Tim Hardaway 31, Kristaps Porzingis 23 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Rockets'ta James Harden'ın 32 sayı, 9 ribaunt, 11 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

SONUÇLAR

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 123-137
New York Knicks-Brooklyn Nets: 101-103
Washington Wizards-Sacramento Kings: 106-113
Denver Nuggets-Phoenix Suns: 116-104
Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 134-109

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Anahtar Kelimeler:
dallas mavericks houston rockets Luka Doncic NBA james harden

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Doncic rekor kırdı, Dallas kazandı

Doncic rekor kırdı, Dallas kazandı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
20 yasinda amerikali degil kirmadigi rekor kalmadi . boyle devam ederse nba tarihinde ilk bese girecek
Doncic 450M €.
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