Houston Rockets Golden State'i 112-108 yendi ve seriyi 2-2'ye getirdi

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi dördüncü maçında Houston Rockets, konuk ettiği son şampiyon Golden State Warriors'ı 112-108 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi.
Rockets'ta James Harden 38 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle maçın en skorer oyuncusu olurken, Eric Gordon 20 sayı, PJ Tucker 17 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Üst üste ikinci kez rakibine kaybeden Warriors'ta Kevin Durant 34 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 30 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, Draymond Green 15 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist üretti.
BUCKS AVANTAJ YAKALADI
Doğu Konferansı yarı final serisi dördüncü karşılaşmasında Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'i 113-101 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük sağladı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 39 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaparken, George Hill 15, Khris Middleton ve Eric Bledsoe on üçer sayı, oyuna sonradan girerek 17 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.
Celtics'te Kyrie Irving 23 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt, Al Horford 20 sayı, Marcus Morris 18 sayı ve 14 ribaunt, Jayson Tatum 17 sayı ve 10 ribauntla oynamasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı.
NBA play-off'larına iki maçla devam edilecek.
Karaman sitem etti! 'Farkında değiller'
Trabzon Avrupa kapısını açtı
Tekinoktay listesini açıklamaya başladı
Derbi sonrası Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Ünlü futbolculardan ramazan mesajı
Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler
FIFA'dan Türk takımına puan silme cezası
Mustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi açıklaması
G.Saray taraftarından Şenol Güneş'e şok!
1. Lig'den düşen takımlar belli oldu!
Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor
Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı
Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali
Volkan'dan Harun'a destek
Dortmund'un işi mucizelere kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum