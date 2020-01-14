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  4. HRÜ’de tarım öğretiminin 174’üncü yıl dönümü kutlandı

HRÜ’de tarım öğretiminin 174’üncü yıl dönümü kutlandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Türkiye’de Tarım Öğretiminin 174.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Türkiye’de Tarım Öğretiminin 174. yılı kutlama etkinliği düzenlendi.
Osmanbey Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Hüseyin Apan konferans salonunda gerçekleşen programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, kamu kurumları yöneticileri, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
"Türkiye’de Tarım Öğretiminin 174’üncü yıl dönümü" etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasının ardından Devlet Türk Halk Müziği korusu sanatçısı Ali Çelik ve Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Engin Yücel tarafından yapılan müzik resitali ile başladı.
Açış konuşmalarını Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Erol Ak, Ziraat Fakültesi öğrencileri adına Feyzanur Akagündüz, Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in yaptığı programda, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yavuz ‘Türkiye Tarımı, Politikaları ve Eğitimine Yeniden Bakış’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Program, Ziraat Fakültesince yapılan etkinliklerde emeği geçenlere plaket takdimi ve fakültede 2019 yılında akademik unvan alan öğretim üyeleri için biniş giyme töreni ile sona erdi.

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