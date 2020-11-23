Huawei Mate40 Pro, Huawei Online Mağaza'da ön satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Huawei Mate40 Pro, Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuldu.

Şirket açıklamasına göre, Huawei Mate40 Pro'yu ön satış seçeneği ile Huawei Online Mağaza'dan satın alan kullanıcılara ürünleri 21 Aralık'ta teslim edilmeye başlanacak.

Huawei Mate40 Pro'nun 88 derece Horizon Display Ekran tasarımı, kompakt bir pakette akıcı bir ekran oluştururken sahip olduğu ipeksi eğri kullanıcıya ergonomi sağlıyor. Ürünler ayrıca IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor.

Huawei Mate40 Pro 3D Face Unlock, ultra geniş açılı bir selfie kamerası ve hassas bir hareket sensörü ile daha küçük bir ön kameraya sahip bulunuyor. Huawei Mate40 Pro Uzay Halkası tasarımını benimsiyor. Huawei Mate40 Pro, siyah renk seçeneğinin yanı sıra, renk değiştirme efektine sahip bir Mistik Gümüş renkte de ön satışa sunuluyor.

Huawei Mate40 Pro, 13 bin 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilere sunuluyor. Teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, Huawei Band Pro'yu 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanıyor.

