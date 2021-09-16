Huawei MateBook ürünlerinde indirim fırsatı devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, okula dönüş dönemi kampanyası kapsamında MateBook serisinde sunduğu indirim fırsatını tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Huawei açıklamasına göre, şirketin okula dönüş kampanyası kapsamında MateBook serisinde başlattığı indirim fırsatı, 30 Eylül'e kadar sürecek.

Ultra taşınabilir Huawei MateBook 14, iki ayrı işlemci seçeneğiyle entegre ekran kartıyla yüksek işlem ve grafik gücü sunuyor.

Performans modu etkinleştirildiğinde işlemci, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor.

Huawei'nin okula dönüş kampanyasının detayları ve indirimli ürünlere şirketin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

