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Huawei Online Mağaza tüketici faydasını gözeten yeni fırsatlar sunuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.09.2020 11:04 | Son Güncelleme

Huawei Online Mağaza'da kullanıcılar, vade farksız taksit sisteminden faydalanabilecek

İSTANBUL (AA) - Huawei, mart ayında hayata geçirdiği Huawei Online Mağaza'da tüketicilerin daha rahat alışveriş yapabilmeleri için vade farksız taksit sistemini devreye aldı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, her geçen gün yeni işlevler kazanan Huawei Online Mağaza, tüketicilerin yararına olacak yeni özelliklere yatırım yapmaya devam ediyor.

Huawei Online Mağaza'da ilk etapta 19 ürün özelinde başlayan peşin fiyatına vade farksız taksitli ödeme kampanyası, 8 farklı bankanın kredi kartları ile yapılan ödemelerde geçerli olacak.

Tüketiciler, Yapı Kredi, İş Bankası, TEB, Garanti, QNB Finansbank, Halkbank, Ziraat Bankası veya Akbank'ın kredi kartları ile ödeme yapmak istediğinde vade farksız taksitli ödeme avantajından yararlanabilecek.

Huawei'nin çok beğenilen MateBook X Pro ve MateBook 13 dizüstü bilgisayar ürünleri, kampanya kapsamında vade farksız 4 taksitle satın alınabilirken, vade farksız 6 taksitle satın alınabilen ürünler, "MatePad Pro, Akıllı Klavye, M-Pencil, MatePad 10.4, MediaPad T5 10, MediaPad T3 10, MatePad T8, MatePad T10S ve MatePad T10 tabletler; WATCH GT 2 Pro, WATCH Fit, WATCH GT 2, WATCH GT 2e, Band 4 Pro akıllı saat ile bileklikler ile FreeBuds Pro, FreeBuds 3 ve FreeBuds 3i akıllı kablosuz kulaklıklar" şeklinde sıralanıyor.

- Yeni akıllı saatlere özel kampanyalar

Huawei WATCH GT 2 Pro, 2 bin 299 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden 4 Ekim'e kadar ön satışa sunuldu.

Ön satış kampanyası dahilinde Huawei WATCH GT 2 Pro satın alan kullanıcılar, aynı zamanda 1 TL farkla Huawei araç şarj cihazı ve mini hoparlöre sahip olabiliyor.

Kullanıcılar, alışverişten sonra siteye yorum bırakmaları halinde kazanacakları kupon ile 1 TL'ye Huawei Band 3e sahibi de olabiliyor. Ayrıca tüketiciler, 150 TL ön ödeme yaptıklarında WATCH GT 2 Pro'nun toplam fiyatı üzerinden 150 TL daha indirim kazanıyor ve toplam fiyat 2 bin 149 TL'ye geliyor.

Tüketiciler, aynı zamanda vade farksız peşin fiyatına 6 taksit avantajından da faydalanabiliyor.

Huawei WATCH FIT, 899 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden 4 Ekim’e kadar ön satışa sunuldu.

Kullanıcılar, alışverişten sonra siteye yorum bırakmaları halinde kazanacakları kupon ile 1 TL'ye Huawei Powerbank sahibi de olabiliyor. Buna ek olarak tüketiciler, 50 TL ön ödeme yaptıklarında Huawei Watch Fit'in toplam fiyatı üzerinden 50 TL daha indirim kazanıyor ve toplam fiyat 849 TL'ye geliyor.

Tüketiciler, tercih etmeleri halinde 4 Ekim'e kadar Watch Fit'i vade farksız peşin fiyatına 6 taksitle alabiliyor.

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