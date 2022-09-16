Huawei Online Mağaza'da okula dönüş sezonu kampanyaları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, Okula Dönüş Kampanyası kapsamında MateBook D15 R5, P50 Pro, MatePad 11, Watch Fit 2 ve Watch GT 3 Pro ürünlerinde indirimler sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, MateBook D15 R5 12 bin 499 TL fiyatla satışa sunulurken, 4 bin 147 TL değerinde MatePad T10 32 GB tablet, Swift Sırt Çantası ve bluetooth mouse hediye ediliyor. Buna ek olarak ürün sayfasında 500 TL'lik indirim kuponu veriliyor. 1 sene uzatılmış garantide ise 1699 TL yerine 399 TL olacak şekilde yüzde 75 indirim uygulanmış oluyor.

Huawei'in en gelişmiş akıllı telefonlarından P50 Pro'nun satış fiyatı 24 bin 999 TL yerine, 2 bin 500 TL doğrudan indirim ile 22 bin 499 TL'ye düşüyor. Watch Fit 2 gümüş rengi ile beraber alınırsa toplam fiyatta 4 bin TL indirim uygulanıyor. Ayrıca ürün sayfasında 750 TL değerinde indirim kuponu veriliyor.

MatePad 11'in 7 bin 799 TL fiyatına sepette 300 TL sepet indirimi uygulanıyor. Ayrıca 3 bin 447 TL değerinde manyetik klavye, M-Pencil kalem ve Swift sırt çantası hediyesi ediliyor. Buna ek 300 TL sepet indirimi yanında ürün sayfasında 300 TL'lik daha indirim kuponu veriliyor.

Watch Fit 2'in gümüş renkli versiyonunda ise 500 TL indirim mevcut. Buna ek ürün sayfasında 200 TL değerinde indirim kuponu veriliyor. Ek kayış ile beraber satın alınırsa kayış 349 TL yerine 99 TL'ye geliyor. Akıllı Tartı ile beraber alınırsa tartı 699 TL yerine 199 TL'ye düşüyor. FreeBuds SE ve kayış ile beraber alırlarsa da 499 TL kazanç sağlayarak satın alınmış oluyor. Watch GT 3 Pro 46mm deri kayış versiyonu fiyatı 500 TL doğrudan indirim uygulanarak 4 bin 999 TL'ye düşüyor. Ek kayış ile beraber satın alınırsa kayış 599 TL yerine 99 TL'ye düşüyor. Buna ek okula dönüş kampanya sayfasından 300 TL değerinde indirim kuponu veriliyor.

