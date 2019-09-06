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Hugo Lloris: Türkiye maçı bir kazaydı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 06.09.2019 23:15 | Son Güncelleme

Fransız milli kaleci Hugo Lloris, "Türkiye maçına kaza diyebiliriz. Arnavutluk ve Andorra maçlarında konsantre şekilde sahada olmalıyız" dedi.

Hugo Lloris: Türkiye maçı bir kazaydı

Fransa Milli Takımı'nın file bekçisi Hugo Lloris, Arnavutluk ve Andorra ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basının karşısına çıktı.

Grupta liderlik istediklerini söyleyen tecrübeli file bekçisi, Türkiye karşısında aldıkları 2-0'lık yenilgiyi ise bir kaza olarak nitelendirdi.

"İLK SIRAYI İSTİYORUZ"
Hugo Lloris açıklasında, "Türkiye yenilgisini silmenin en iyi yolu, bu eleme aşamasındaki tüm karşılaşmaları kazanmaktır. Arnavutluk küçümsenmemeli. Onlarla daha önce 5 kez karşılaştım ve hepsi de zorlu geçti. Grupta ilk sırayı almak istiyoruz. Bu yüzden önümüzdeki iki karşılaşmayı da kazanmak zorundayız" dedi.

A Milli Takım ile oynadıkları maça parantez açan Lloris, "Türkiye maçına kaza diyebiliriz. Arnavutluk ve Andorra maçlarında konsantre şekilde sahada olmalıyız." sözlerini kullandı

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Anahtar Kelimeler:
Hugo Lloris fransa milli takımı a milli takım

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