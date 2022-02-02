Hukuk Kurulları Aday Komisyonu belli oldu! Statü değişikliğinin mimarı Av. Rezan Epözdemir isimlere dikkat çekti: Kabul edilemez

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Statüsü ve Hukuk Kurulları Aday Komisyonu Talimatı uyarınca Hukuk Kurulları Aday Komisyonu üyeleri belli oldu. Söz konusu Hukuk Kurulları Aday Komisyonu'ndaki isimler arasında TFF Başkanı ve kulüp başkanlarının yer alması ise dikkat çekti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, komisyon üyeleri şöyle oluştu:

"TFF tarafından belirlenen Nihat Özdemir, Mehmet Baykan, Hasan Akıncıoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından bildirilen Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç, Burak Elmas, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği tarafından bildirilen Bayram Saral, TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği tarafından bildirilen Ahmet Türkmen, Uğur Tuncan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından bildirilen Ali Düşmez, Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından bildirilen Saffet Akyüz, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından bildirilen İsmail Dilber ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından bildirilen Abdurrahman Arıcı."

MYNET/ÖZEL

Statü değişikliğini hazırlayan ve söz konusu aday komisyonunun nasıl olacağını, talimatlarını statüye yazan kişi olan Av. Dr. Rezan Epözdemir, Mynet'e özel açıklamalarda bulundu.

Yapılan atamayla Hukuk Kurulları Aday Komisyonu üyelerinin kimlerden oluşacağını gördüğünü belirten Av. Epözdemir, listedeki isimlere dikkat çekti. Statü değişikliğinin AİHM'in 'bağımsız ve tarafsızlık' çizgisine gelebilmek için yapıldığını ancak komisyondaki isimlerle bunun tam tersi bir durumun oluştuğunu belirtti. Seçici kurulda bir tek Mehmet Baykan'ın hukukçu olduğunun altını çizen Av. Epözdemir, " "Komisyona bakıyoruz Federasyon başkanı komisyonda, muhtemel başkan da o seçilecek. Yapılan statü değişikliğinin amacı ve ruhuna aykırı bir komisyon görüyorum burada. Bu komisyonunun fonksiyonel çalışması mantığa aykırı." dedi.

Av. Dr. Rezan Epözdemir'in Mynet'e yaptığı açıklama şöyle;

"İnsan Hakları Mahkemesinin futbol hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığına ilişkin vermiş olduğu ihlal kararları neticesinde TFF, bir statü değişikliği yaparak 'yemin' kriteri getirmişti. Teklifle bu hukuk kuruluna yönetim kurulu üyelerinin atanmasının federasyon başkanının teklifi ile olmasını engellemeyi istiyorlardı. Statü değişikliği buydu. Biz, kulüpler ve federasyonla yapılan toplantıda bunun tek başına yeterli olmayacağını söyledik. Bu kurulların, organik yani fiziksel ve ekonomik bağımsızlığını sağlamaya yönelik bir normatif değişikliğe ihtiyaç olunduğunu söyledik.

"İKNA ETMİŞTİK"

Orada Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir toplantı yaptık ve onları ikna ederek statü değişikliği önerilerini geri çekmelerini ve üzerinden uzlaşılan bu yeni statü değişikliğinin hazırlanması ve genel kurulun onayına sunulması konusunda mutabık kalmıştık.

Statü değişikliğini benim hazırlamamı rica ettiler. Ben de gece 2'den sabaha kadar bu değişikliği hazırlamıştım. Seçimin oradaki aktörler tarafından yapılmasını istedik ki meşruiyetini genel kuruldan alsın. Disiplin, UÇK ve Tahkim Kurulu ekonomik olarak da tarafların oraya yaptıkları başvuru neticesinde ödediği harç ve masraflardan oradaki hakemler huzur haklarını alsın demiştik.

Tabi bir sorun çıktı. Sayın Başkan, Genel Kurul'a yüzlerce başvuru olabilir. Onun önüne nasıl geçeceğiz diye sordu. Demiştim ki ben de bir seçici kurul oluşturalım. 13 kişilik kurulda statünün 22. maddesindeki bütün futbol paydaşları olsun.

Bunlar da 39'ar kişi seçsin ve Genel Kurul'a gitsin. Genel Kurul, bu 39 kişi arasında 1 Başkan 6 asil üye ve 6 yedek üye şeklinde bir seçim yapsın, dedik. Bu konuda da ikna ettik, statüyü hatta Genel Kurul'da ben sunmuştum. Nitelikli çoğunlukla kabul ettirdik ve statü değişti.

TFF ve Kulüpler Birliği'nin anlaşmasına göre bu değişiklik önümüzdeki yıl devreye girecekti ve 3 ay içinde bu seçici kurula ilişkin bir talimat yayınlanacaktı.

"BİR TEK MEHMET BAKAN HUKUKÇU"

Bu Hukuku Kuralları Aday Komisyonu 13 üyeden meydana gelecekti. Bu komisyon için en önemli kriter hukuki kimlikti. Birtakım şartlar ve standartlar vardı. TFF Hukuk Kurulları için disiplin ve UÇK'da en az 10 yıl, Tahkim'de de 15 yıl olmak üzere kıdemli hukukçu seçiyorsunuz ama seçici kurulunuzda bir tek Mehmet Baykan hukukçu. Onun dışında bir hukukçu yok. Ben bunu tam anlamıyla bir garabet olarak görüyorum. Yani TFF hukuk kurallarını seçecek ve oradaki görev yapacak hukukçuları değerlendirecek olan heyetin içinde bir tane hukukçu var.

"BU DURUM KABUL EDİLEMEZ"

Kanaatimce bu hukuken, fiilen kabul edilemez. Son derece manidar ve düşündürücü bir durum. Kıdem, liyakat ve ehliyet nasıl olacak? Bunları değerlendirebilecek bir aktör yok. Yapılan statü değişikliğinin amacı ve ruhuna aykırı bir komisyon görüyorum burada. Bu komisyonunun fonksiyonel çalışması mantığa aykırı. Burada ağırlıklı olarak hukukçular olmalıydı ki Türk futbolunun en büyük sorunu olan adalet sorunu çözüme kavuşturulsun ve artık olması gerektiği gibi tarafsız ve bağımsız olsun.

"MUHTEMEL BAŞKAN O SEÇİLECEK"

Bazen adil olmak kadar adil görünmekte önemlidir. Ama komisyona bakıyoruz Federasyon başkanı komisyonda, muhtemel başkan da o seçilecek. Ben bu komisyonda başkanların üye olmasını hukukçu olarak doğru bulmuyorum. Ben bu statü değişikliğini hazırlarken, komisyonun ağırlıklı olarak hukukçulardan olmasını arzu etmiştim. Oluşan görüntü hiç adil değil maalesef. Yanlış ve isabetsiz bir tercih olmuş. Böyle bir yapıda AİHM'in hassasiyetleri gözetilmemiş olacak. Bu yönüyle de statü değişikliğinin amacına aykırı bir oluşum olmuş olacak."



