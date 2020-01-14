YURTHABER
  4. Hükümlülere iş makineleri operatörlüğü eğitimi verilecek

Hükümlülere iş makineleri operatörlüğü eğitimi verilecek

ANKARA HABERLERİ  | 14.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Eğitimi başarıyla tamamlayan mahkumlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "İş Makinesi Operatörlük Yetki Belgesi"ni almaya hak kazanacak - Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş: - "İşyurtları Kurumu bugün itibarıyla yılda 60 bin hükümlüye meslek eğitimi vermesiyle ülkenin yetişkin eğitimi yapan en büyük kurumları arasında bulunuyor"

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca işyurdu çalışmalarının desteklenmesi amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hükümlülere iş makineleri operatörlüğü eğitimi verilecek.

Dragsline, ekskavatör ve dozer makineleri operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamlayan hükümlüler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "İş Makinesi Operatörlük Yetki Belgesi"ni almaya hak kazanacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etlik Eğitim Merkezi'nde, mahkumlara yönelik eğitim programının tanıtımı yapıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 309 işyurdu müdürlüğünde 180 farklı mesleğin eğitiminin verildiğini söyledi.

İşyurtlarının mobilyadan tekstile, el sanatlarından kuyumculuğa, tarım ve hayvancılıktan gıda üretimine kadar birçok alanda yaptığı üretimlerle marka haline geldiğini belirten Kuş, "İşyurtları Kurumu bugün itibarıyla yılda 60 bin hükümlüye meslek eğitimi vermesiyle ülkenin yetişkin eğitimi yapan en büyük kurumları arasında bulunuyor." dedi.

DSİ bünyesinde mahkumlara istihdam olanağı sağlayacak iş makinesi operatörlüğü eğitimleri verileceğini ifade eden Kuş, "Toplam 76 saat süreli bu eğitimin bir bölümü teorik bir bölümü de pratik olarak verilmektedir. Gerçeğe çok yakın araç kullanma deneyimleri sunan modern simülatörler kullanılmak suretiyle hükümlü kursiyerlere, her türlü iklim ve yol koşulunda iş makinesi kullanımına ilişkin zengin öğrenme imkanı sunuluyor." diye konuştu.

Kuş, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde de sondörlük eğitimlerinin verilmeye başlanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Adalet Bakanlığının hükümlüleri topluma kazandırma uygulamalarına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ise dünyanın en donanımlı eğitim merkezlerinden birinde eğitim verdiklerine dikkati çekerek, "En gerçekçi uçak simülatörlerin sahip olduğu teknolojiye sahip olan bu simülatörlerle verilen eğitim sayesinde makine ve kursiyer zarar görmeden eğitim veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından eğitim merkezini gezen ve simülatörleri test eden Bakan Yardımcıları Kuş ve Metin, daha sonra kursiyer mahkumlarla sohbet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ve beraberindekileri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ve beraberindekileri kabul etti
Büyükşehir’den hafriyat atıklarıyla mücadeleBüyükşehir’den hafriyat atıklarıyla mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş DSİ DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın hükümlülere iş makinaları operatörlüğü kursu İşyurtları Kurumları Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin:

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Ankara Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:33
Sabah
08:02
Öğle
13:02
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:16

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Belit Eczanesi
Cankaya
Özkaya Eczanesi
Yenimahalle
Şevval Eczanesi
Mamak
Zehra Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Ecemiş Eczanesi
Altindag
İrem Eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.