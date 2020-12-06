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Hülya Avşar'dan üstsüz paylaşım! Beğeni topladı

06.12.2020 10:03 | Son Güncelleme:
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Hülya Avşar'dan üstsüz paylaşım! Beğeni topladı

Hülya Avşar, son paylaşımıyla yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Avşar kızı üstsüz paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

55 yaşındaki Hülya Avşar sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Uzun ve kızıl saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Avşar üstsüz pozunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar son fotoğrafıyla adeta yıllara meydan okudu. Fotoğrafı paylaştığı andan itibaren binlerce beğeni alan Hülya Avşar'ın saçları ise dikkatlerden kaçmadı.

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55 yaşındaki Avşar kızının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.


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