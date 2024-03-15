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Hürriyet müjdeyi verdi: 2’nci Kent Lokantası Mehmet Ali Paşa’da açılacak

İHA İHA
15.03.2024 10:10
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 3 çeşit yemeğin 40 TL’ye satıldığı ikinci Kent Lokantası’nın Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde açılması için çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

Hürriyet müjdeyi verdi: 2’nci Kent Lokantası Mehmet Ali Paşa’da açılacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, saha programlarına Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde devam etti. Bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Hürriyet, 2’nci Kent Lokantası için çalışmalara başlayacaklarının müjdesini verdi. İlki Fevziye Parkı’nda açılan Kent Lokantası’nda 3 çeşit yemek 40 TL’ye satışa sunuluyor. Kısa süre önce açılmasına rağmen İzmitlilerin büyük ilgi gösterdiği Kent Lokantası, İzmit’te bir marka olma yolunda ilerliyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar, emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve öğrenciler için can suyu olmuş durumda.

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