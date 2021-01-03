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Hürriyet’ten, 1991-1992 şampiyonlarına anlamlı hediye

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.01.2021 18:43 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1991-1992 sezonunda Kocaelispor’da şampiyonluk yaşayan Kadir Sünnetçiler ve Şerif Hasanoğlu’na hediyeler gönderdi.ZMİT Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor ambleminin yer aldığı ‘Gülümse İzmit Şampiyonuz’ yazılı atkı, forma, maske, anahtarlık ve şapkadan oluşan hediye setini, takımla birlikte şampiyonluk yaşayan isimlere göndermeye devam ediyor.

Hürriyet’ten, 1991-1992 şampiyonlarına anlamlı hediye

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1991-1992 sezonunda Kocaelispor’da şampiyonluk yaşayan Kadir Sünnetçiler ve Şerif Hasanoğlu’na hediyeler gönderdi.
ZMİT Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor ambleminin yer aldığı ‘Gülümse İzmit Şampiyonuz’ yazılı atkı, forma, maske, anahtarlık ve şapkadan oluşan hediye setini, takımla birlikte şampiyonluk yaşayan isimlere göndermeye devam ediyor. Şampiyonluk hediyeleri yaşamını İstanbul Gaziosmanpaşa’da sürdüren Şerif Hasanoğlu’na ulaştı. 1991-1992 yılının şampiyon kadrosunda sol bek olarak görev yapan Hasanoğlu, kendisini hatırlayan Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
Başkan Hürriyet’in anlamlı hediyelerini, yine 1991-1992 sezonunda elde edilen şampiyonlukta takımın kadrosunda yer alan ‘Koeman Kadir’ lakaplı Kadir Sünnetçiler de aldı. Edirne’de yaşayan Sünnetçiler, “Bizlere o günlerde yaşadıklarımızı tekrar hissettiren İzmit Belediyesi ve Fatma Başkan’a çok teşekkür ederim. Kocaeli’nin ve Kocaelispor’un kalbimde her zaman ayrı bir yeri olacak” dedi.

Hürriyet’ten, 1991-1992 şampiyonlarına anlamlı hediye

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