Hüseyin Üneş: Taylan Antalyalı Beşiktaş'la görüştü!

Hüseyin Üneş, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, mevcut kadrolarının Süper Lig kadrosu olduğunu, kısa süreliğine düştükleri alt ligden tekrar Süper Lig'e döneceklerine inandığını söyledi.

Yeni sezonda önceliklerinin iç transfer olduğunu, bu doğrultuda çalıştıklarını dile getiren Üneş, şöyle devam etti:

"Futbolcularımızın hemen hemen hepsinin sözleşmesi devam ediyor. İbrahim Akdağ, Hakan Arslan ve Scuk bizimle devam edecek. Yabancı futbolcularımızın maliyeti yüksek. Kadromuzdaki 10 yabancı futbolcumuzdan 5'i ile yollarımızı ayıracağız. Kalecimiz İbrahim Sehic, ısrarla tutmak istediğimiz bir futbolcumuz. Milli kaleci, iyi bir sezon geçirdi. Kendisini hem Süper Lig hem de yurt dışından arayıp transferini soruyorlar. Onunla ilgili sözlü olarak yetkililerden teklifler geldi. Aksilik olmazsa takımda tutmak istiyoruz."

"TAYLAN ANTALYALI BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ"

Üneş, futbolcuları Taylan Antalyalı ile transfer süreciyle ilgili görüşme yaptıklarını anlatarak, "Kendisi bize geldi ve 'Ben Erzurumsporlu Taylan Antalyalı'yım. Eğer bugün beni Galatasaray, Beşiktaş veya diğer kulüpler transfer listesine aldıysa bu, Erzurumspor sayesinde oldu. Eğer ben gideceksem takımıma para kazandırmadan gitmeyeceğim' dedi." ifadelerini kullandı.