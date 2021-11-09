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Huzurevi sakinleri hayvan barınağında "can dostları"yla bir araya geldi

09.11.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huzurevi sakinleri hayvan barınağında "can dostları"yla bir araya geldi

Karabük'te huzurevi sakinleri, belediyeye ait hayvan barınağı ve bakımevini ziyaret ederek "can dostları" ile vakit geçirdi.

Yücel Huzurevinde kalan bir grup huzurevi sakini, Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakımevine geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker tarafından karşılanan huzurevi sakinleri hayvanları besledi, onlarla vakit geçirdi.

Berker, burada yaptığı konuşmada, huzurevi sakinlerinin hayvanlarla vakit geçirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Huzurevi Müdür Vekili Güler Karakırık ise huzurevi sakinlerine böyle bir hizmet vermelerinden dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

Huzurevi sakinlerinin burada çok mutlu olduklarını aktaran Karakırık, bu tür ziyaretlerin sık sık olacağını dile getirdi.

Huzurevi sakinleri daha sonra müzik dinletisine katılarak şarkılara eşlik etti.

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