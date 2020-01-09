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  4. Huzurevi sakinlerine Türk Halk Müziği konseri

Huzurevi sakinlerine Türk Halk Müziği konseri

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu, Kocaeli Huzuerevi’nin sakinlerine mini konser verdi.Körfez Belediyesi Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu, Körfez Kent Konseyi ile birlikte düzenlenen programda Kocaeli Huzuerevi’nin sakinlerine mini konser verdi.

Körfez Belediyesi Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu, Kocaeli Huzuerevi’nin sakinlerine mini konser verdi.
Körfez Belediyesi Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu, Körfez Kent Konseyi ile birlikte düzenlenen programda Kocaeli Huzuerevi’nin sakinlerine mini konser verdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşanırken, Başkan Söğüt huzurevi sakinleri ile tek tek sohbet etti. Konser öncesinde konuşan Başkan Söğüt, “Asla yalnız değilsiniz. Saygının ve hoşgörünün teminatı olan sizler bizler için çok ama çok önemlisiniz. Büyüklerimizi onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmek toplumumuzun her ferdinin en önemli görevidir. Sizler bize emanetsiniz. Dün ile bugün arasında köprü vazifesi gören, geçmişte elde ettikleri tecrübelerle, bilgi ve birikimlerle geleceğimize ışık tutan meşaleler gibisiniz” dedi.
Huzurevi sakinleri ile tek tek sohbet eden Başkan Şener Söğüt, onlarla birlikte şarkılara eşlik etti. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı ziyaret sonrasında Huzurevi yetkilileri de ince düşüncesinden dolayı Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti. Başkan Şener Söğüt ayrıca huzurevi yetkililerinden yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.

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