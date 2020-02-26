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Huzurevinde okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

AMASYA HABERLERİ  | 26.02.2020 22:39 | Son Güncelleme

Merzifon Huzurevinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öğretmen desteğiyle 2.etap okuma-yazma kursu başlatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma-Yazma Bilmeyen Kalmasın" seferberliği kapsamında Merzifon Huzurevinde yaşayan yaşlılara yönelik okuma-yazma kursu veriliyor.

Huzurevinde okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Merzifon Huzurevinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öğretmen desteğiyle 2.etap okuma-yazma kursu başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma-Yazma Bilmeyen Kalmasın" seferberliği kapsamında Merzifon Huzurevinde yaşayan yaşlılara yönelik okuma-yazma kursu veriliyor. Ayrıca okuma-yazma kursuyla birlikte yaşlıların, el becerisi kazanmalarının yanında boş zamanlarını sıkılmadan değerlendirmeleri sağlanıyor.
Okuma-yazma kursunun ocak ayında başladığını söyleyen Huzurevi Müdürü Sedat Alınok, “Huzurevimizde okuma-yazma bilmeyen sakinlerimiz için, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün öğretmen desteğiyle 2.etap okuma-yazma kursu Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlamıştır. Yaşlılarımız bizim geçmişimiz, mazimiz. Biz geçmişimize ve mazimize sahip çıkmak için görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Huzurevinde okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

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