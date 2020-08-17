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Huzursuz bacak sendromu uyku bozukluğuna neden oluyor

HATAY HABERLERİ  | 17.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Yaygın bir sinir sistemi rahatsızlığı olan huzursuz bacak sendromunun nedenleri ve tedavi yöntemi hakkında bilgiler veren İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr.

Huzursuz bacak sendromu uyku bozukluğuna neden oluyor

Yaygın bir sinir sistemi rahatsızlığı olan huzursuz bacak sendromunun nedenleri ve tedavi yöntemi hakkında bilgiler veren İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, özellikle geceleri ortaya çıkan bu sendromun tedavi edilmediğinde hastanın yaşam kalitesini etkileyeceğini ve uyku bozukluğuna yol açacağını söyledi.

Huzursuz Bacak Sendromu nedir?
Huzursuz bacak sendromunun yaşam boyu devam eden bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Atilla Kara, “Hastaların yaşam kalitesini etkileyen ve kronik bir hastalık olan huzursuz bacak sendromu (RLS); bacaklarda uyuşma, karıncalanma, ağrı, özellikle uyku sırasında bacakları hareket ettirme isteği gibi yakınmalarla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Huzursuz bacak sendromu, tek taraflı görülebileceği gibi, iki bacağı da etkileyebilir ve vücuda yayılabilir. Genellikle ileri yaşlarda görülen bu sendrom, kadınlarda iki kat daha fazla seyretmektedir. Huzursuz bacak sendromu, genellikle nedeni bilinmeyen bir şekilde ortaya çıkar. Genetik yatkınlıklar, gebelik, nöropati, alkol tüketimi, demir ve B12 vitamini eksikliği, dopamin dengesinde bozukluk da huzursuz bacak sendromuna neden olabilir” şeklinde konuştu.

Belirtileri nelerdir?
Huzursuz bacak sendromunun tanısının kolaylıkla konulduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Bacaklarda karıncalanma, yanma, uyuşma, iğneleme gibi yakınmalarla belirti veren huzursuz bacak sendromu, özellikle akşamları istirahat halinde ortaya çıkmaktadır. Bu sendrom hastalarda dinlendiğinde şikayetler başlar, hareket ettiğinde de sona erer” açıklamasında bulundu.

Tedavisi nasıl yapılır?
Huzursuz bacak sendromunda uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Atilla Kara, “Bu sendromun tedavisinde; dopaminerjik ilaçlarla birlikte, nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar etkili olmaktadır. Bu sebepten ötürü, huzursuz bacak sendromu görülen hastaların mutlaka bir nöroloğa gitmesi ve tedavilerinin bir an önce başlaması gerekmektedir” dedi.

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