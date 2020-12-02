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İBB’den su uyarısı: “Lütfen su tüketirken özen gösterelim”

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.12.2020 16:04 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yağışların Kasım ayında mevsim normallerinin yüzde 45 altında gerçekleştiği bilgisini vererek vatandaşları, “Lütfen su tüketirken özen gösterelim” diyerek uyardı.İstanbul son yılların en kurak dönemlerini geçiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yağışların Kasım ayında mevsim normallerinin yüzde 45 altında gerçekleştiği bilgisini vererek vatandaşları, “Lütfen su tüketirken özen gösterelim” diyerek uyardı.
İstanbul son yılların en kurak dönemlerini geçiriyor. İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 24.30 seviyesine kadar düştü. Uzmanlara göre ise İstanbul’un hiç yağmur yağmaması durumunda 45 günlük suyu kaldı. Konu ile ilgili bir açıklama da İBB’den geldi. Yapılan açıklamada, “Değerli İstanbullular; yağışlar Kasım ayında mevsim normallerinin yüzde 45 altında gerçekleşti. Aralık ayında da sıcakların mevsim normallerinin 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Lütfen su tüketirken özen gösterelim, çok basit önlemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz” uyarısına yer verildi.

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