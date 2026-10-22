Iberia 1999 - Mjallby Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Iberia 1999 Perşembe 19:45 Mjallby

Iberia 1999 ile Mjallby, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Mikheil Meskhi sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Iberia 1999, son karşılaşmasında galip gelirken Mjallby ise son haftalarda zorlandı. Bu denge, karşılaşmayı ilginç hale getiriyor.

Takımların güncel form bilgileri Iberia 1999 tüm kulvarlar Dila Gori 0-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G

Sint Truiden 2-0 Iberia 1999 UEFA Konferans Ligi M

Meshakhte Tkibuli 1-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G

Iberia 1999 1-2 Dinamo Tiflis Gürcistan 1. Ligi M

FC Rustavi 0-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G Mjallby tüm kulvarlar Vasteras SK 1-0 Mjallby İsveç Allsvenskan Ligi M

Mjallby 2-0 Inter Club Escaldes UEFA Konferans Ligi G

Mjallby 1-1 Degerfors İsveç Allsvenskan Ligi B

Trollhattan 1-0 Mjallby İsveç Kupası M

Mjallby 0-3 Gais İsveç Allsvenskan Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Iberia 1999, Gürcistan 1. Ligi'ndeki son 5 maçında 4 galibiyet alarak iyi bir form yakaladı. Mjallby ise, Allsvenskan'da son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle çağrısı zayıf görünmekte.

Eksik Oyuncular Iberia 1999 ✓ Bilinen eksik yok Mjallby 3 eksik Villum Dalsgaard Mans Isaksson Timo Stavitski

Mjallby kadrosunda Villum Dalsgaard (Sakat), Mans Isaksson (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Timo Stavitski (Sakat - Sırtından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular Iberia 1999 - Mjallby maçı ne zaman? 22 Ekim 2026 Iberia 1999 - Mjallby maçı saat kaçta? 19:45 Iberia 1999 - Mjallby maçı hangi kanalda? Bilgi bulunmamaktadır. Iberia 1999 - Mjallby maçında hangi oyuncular eksik? Villum Dalsgaard, Mans Isaksson, Timo Stavitski. Iberia 1999 ve Mjallby'nin ligde kaç puanı var? Bilgi bulunmamaktadır.

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