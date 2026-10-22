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Iberia 1999 - Mjallby Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Iberia 1999 ve Mjallby, Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takımın son form grafikleri, maçın sonucunu etkileyecek unsurlar arasında yer almakta.

Iberia 1999 - Mjallby Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Iberia 1999
Perşembe 19:45
22.10.2026
Mjallby
Stadyum: Mikheil Meskhi Hakem: Lothar D'Hondt

Iberia 1999 ile Mjallby, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Mikheil Meskhi sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Iberia 1999, son karşılaşmasında galip gelirken Mjallby ise son haftalarda zorlandı. Bu denge, karşılaşmayı ilginç hale getiriyor.

Takımların güncel form bilgileri
Iberia 1999

tüm kulvarlar

  • 19.10.2026 Dila Gori 0-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G
  • 15.10.2026 Sint Truiden 2-0 Iberia 1999 UEFA Konferans Ligi M
  • 10.10.2026 Meshakhte Tkibuli 1-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G
  • 04.10.2026 Iberia 1999 1-2 Dinamo Tiflis Gürcistan 1. Ligi M
  • 21.09.2026 FC Rustavi 0-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G
Mjallby

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Vasteras SK 1-0 Mjallby İsveç Allsvenskan Ligi M
  • 15.10.2026 Mjallby 2-0 Inter Club Escaldes UEFA Konferans Ligi G
  • 10.10.2026 Mjallby 1-1 Degerfors İsveç Allsvenskan Ligi B
  • 06.10.2026 Trollhattan 1-0 Mjallby İsveç Kupası M
  • 20.09.2026 Mjallby 0-3 Gais İsveç Allsvenskan Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Iberia 1999, Gürcistan 1. Ligi'ndeki son 5 maçında 4 galibiyet alarak iyi bir form yakaladı. Mjallby ise, Allsvenskan'da son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle çağrısı zayıf görünmekte.

Eksik Oyuncular

Iberia 1999

Bilinen eksik yok

Mjallby

3 eksik
Villum Dalsgaard Sakat
Mans Isaksson Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Timo Stavitski Sakat Sırtından Sakat

Mjallby kadrosunda Villum Dalsgaard (Sakat), Mans Isaksson (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Timo Stavitski (Sakat - Sırtından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Iberia 1999 - Mjallby maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

Iberia 1999 - Mjallby maçı saat kaçta?

19:45

Iberia 1999 - Mjallby maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Iberia 1999 - Mjallby maçında hangi oyuncular eksik?

Villum Dalsgaard, Mans Isaksson, Timo Stavitski.

Iberia 1999 ve Mjallby'nin ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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