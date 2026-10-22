Iberia 1999 - Mjallby Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Iberia 1999 ile Mjallby, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Mikheil Meskhi sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Iberia 1999, son karşılaşmasında galip gelirken Mjallby ise son haftalarda zorlandı. Bu denge, karşılaşmayı ilginç hale getiriyor.
Iberia 1999, Gürcistan 1. Ligi'ndeki son 5 maçında 4 galibiyet alarak iyi bir form yakaladı. Mjallby ise, Allsvenskan'da son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle çağrısı zayıf görünmekte.
Mjallby kadrosunda Villum Dalsgaard (Sakat), Mans Isaksson (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Timo Stavitski (Sakat - Sırtından Sakat) yer almıyor.
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