İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

Yapımcılığını Global Medya ve Poll Production'ın yaptığı İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının 12. bölümünde efsane sanatçılar Gülden Karaböcek, Kamuran Akkor, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve şair Ahmet Selçuk İlkan konuk oldu. Programın fasıl kısmında büyük bir kriz yaşandı.

YER KAPMA YARIŞI YAŞANDI

Sanatçılar toplu halde şarkı söylerken yer kapma krizi yaşandı. Ayşe Mine hep birlikte şarkı okunduğu sırada İbrahim Tatlıses'in yanına girebilmek için önce yavaş yavaş yaklaştı, ardından Faruk Tınaz'ı ekarte etti. Fakat daha sonra bir ara Gülden Karaböcek'in bulunduğu yeri isteyip, İbrahim Tatlıses'in yanında yer bulamayınca da küstü. Mine'nin son hareketini İbrahim Tatlıses ve Ahmet Selçuk İlkan fark etti.





