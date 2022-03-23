İbo Show konuğu Yağız'ın hayatı merak konusu oldu. Yağız, 'Ah Gönlüm' albümünden sonra çalışmalarına hız verdi ve albümlerini art arda sıraladı. Peki İbo Show konuğu Yağız kimdir? Yağız kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

YAĞIZ KAYA KİMDİR?

1976 Sivas Divriği doğumlu Yağız 46 yaşındadır. Birçok başarılı çalışmaya imza atan Yağız, müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Türk Halk Müziği ile ilgilenen Yağız, 14 yaşındayken ailesi ile İstanbul'a geldi. 1990'da Gülhane Parkı'ndaki etkinliklerde sahne tecrübesi edindi. Birçok televizyon programına konuk olarak katıldı. Dilberay ile “Dillere Destan“ televizyon programını sundu.

YAĞIZ ŞARKILARI

Ah Gönlüm - 2004

Yan Deli Gönlüm - 2006

Ben Seni Çok Sevdim - 2008

O Kadar / Kan Kırmızı - 2010

Yüreğin Yansın - 2012

Ali Ayşe'yi Seviyor - 2013

Sabrıma Borçluyum - 2015

Bilsem Ki - 2016

Koptum Bu Gece - 2018

Senden Sonra - 2018

Seviyorum - 2020

Senden mi Benden mi - 2021

Turnaların Göçü - 2021

Anadolu Türküleri - 2022

Anlatamıyorum - 2022

