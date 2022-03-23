İbo Show konuğu Yağız'ın hayatı merak konusu oldu. Yağız, 'Ah Gönlüm' albümünden sonra çalışmalarına hız verdi ve albümlerini art arda sıraladı. Peki İbo Show konuğu Yağız kimdir? Yağız kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...
1976 Sivas Divriği doğumlu Yağız 46 yaşındadır. Birçok başarılı çalışmaya imza atan Yağız, müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Türk Halk Müziği ile ilgilenen Yağız, 14 yaşındayken ailesi ile İstanbul'a geldi. 1990'da Gülhane Parkı'ndaki etkinliklerde sahne tecrübesi edindi. Birçok televizyon programına konuk olarak katıldı. Dilberay ile “Dillere Destan“ televizyon programını sundu.
Ah Gönlüm - 2004
Yan Deli Gönlüm - 2006
Ben Seni Çok Sevdim - 2008
O Kadar / Kan Kırmızı - 2010
Yüreğin Yansın - 2012
Ali Ayşe'yi Seviyor - 2013
Sabrıma Borçluyum - 2015
Bilsem Ki - 2016
Koptum Bu Gece - 2018
Senden Sonra - 2018
Seviyorum - 2020
Senden mi Benden mi - 2021
Turnaların Göçü - 2021
Anadolu Türküleri - 2022
Anlatamıyorum - 2022
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