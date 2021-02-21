İbradı’da 20 yıllık sorun çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı ilçesi Aşağı Mahallesi’nde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması gerçekleştirdi. Her yağmurda evlerini su basan bölge halkının bu çalışmayla 20 yıllık sorunları kalıcı olarak çözüldü.

İbradı Aşağı Mahallesi Zühtü Koçak Caddesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İbradı Şubesi ekipleri tarafından yağmur suyu çalışması ve kanalizasyon baca temizliği yapıldı. Sağlık ocağı ve kaymakamlık konutunun bulunduğu sokakların yağmur suyunun toplanıp uzaklaştırılması için başlatılan çalışma tamamlandı. Çalışma kapsamında yağmur suyu kanalı, 8 adet 100x47 yağmur suyu ızgarası, 400’lük körüğe borularla 12 metre yağmur suyu hattı ve 2 adet yağmur suyu kaptajı imal edildi.

Mahalle sakinleri, 20 yıldır yaşadıkların sorunun çözüme kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

