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Ibrahimovic, Manchester United'a transfer olacak mı? Mourinho açıkladı...

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic'in yeniden Manchester United'a dönebileceği iddia edilmişti. Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Jose Mourinho'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Ibrahimovic, Manchester United'a transfer olacak mı? Mourinho açıkladı...

Geçtiğimiz mart ayında Manchester United'dan ayrılan Zlatan Ibrahimovic, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin yolunu tutmuştu. 37 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün adı, son dönemlerde yeniden Kırmızı Şeytanlar'la birlikte anılmaya başlamıştı.

İsveçli süperstarın kısa süreliğine United'a transfer olacağına yönelik iddialar bugün menajer Jose Mourinho'ya da soruldu. Konuyla ilgili son derece net ifadeler kullanan Mou, Zlatan'ı almayı düşünmediklerini ve böyle bir transferin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirtti. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Ibrahimovic mourinho los angeles galaxy İngiltere Premier Lig Manchester United

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