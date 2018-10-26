Ibrahimovic, Manchester United'a transfer olacak mı? Mourinho açıkladı...

Geçtiğimiz mart ayında Manchester United'dan ayrılan Zlatan Ibrahimovic, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin yolunu tutmuştu. 37 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün adı, son dönemlerde yeniden Kırmızı Şeytanlar'la birlikte anılmaya başlamıştı.
İsveçli süperstarın kısa süreliğine United'a transfer olacağına yönelik iddialar bugün menajer Jose Mourinho'ya da soruldu. Konuyla ilgili son derece net ifadeler kullanan Mou, Zlatan'ı almayı düşünmediklerini ve böyle bir transferin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirtti. (FANATİK)
Beşiktaş Avrupa'da dağıldı!
FIFA resmen açıkladı!
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan Comolli'ye rest
Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin 60 milyon Euro olduğu yazılıyor
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'ın menajerinden transfer açıklaması
Yuto Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi kondu
Robin van Persie sezon sezonu futbolu bırakıyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür
Fatih Terim'den oyuncularına sert eleştiri ve 1 puan itirafı!
Usain Bolt yıllık 3 milyon dolar istedi
Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı
Menajeri, Yusuf Yazıcı'ya İtalyan takımlarının talip olduğunu açıkladı
Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!
Ve Ersun Yanal ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum