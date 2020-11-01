SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Ibrahimovic, Milan'ı sırtlamaya devam ediyor

Ibrahimovic, Milan'ı sırtlamaya devam ediyor

İTALYA HABERLERİ  | 01.11.2020 17:01 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında lider Milan, Udinese'yi deplasmanda 2-1 yendi.

Ibrahimovic, Milan'ı sırtlamaya devam ediyor

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan maçın 18. dakikasında Zlatan İbrahimovic'in pasını iyi değerlendiren Frank Kessie, konuk Milan'ı maçta 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Milan'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, ev sahibi takım 48. dakikada Rodrigo De Paul'ün penaltı atışından kaydettiği golle skoru eşitledi.

Maçın 83. dakikasında İbrahimovic, Milan'ı maçta yeniden öne geçiren golü attı ve skoru 2-1'e getirdi.
Deplasmanda Udinese'yi 2-1 yenen Milan puanını 16'ya yükseltirken, ikinci sıradaki Atalanta'nın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Udinese ise 6. lig maçında 5. yenilgisini yaşayıp, 3 puanla 18. sırada yer aldı.
Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk onbirde başladığı mücadelenin 89. dakikasında yerini Rade Krunic'e bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Ronaldo koronavirüsü yendi!Ronaldo koronavirüsü yendi!
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Göztepe acı haberi duyurdu
Göztepe acı haberi duyurdu
Trabzonspor'da yeni hoca sürprizi
Trabzonspor'da yeni hoca sürprizi
Manchester City transferi bitirdi
Manchester City transferi bitirdi
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Wanda Nara geri dönmek istiyor...
Wanda Nara geri dönmek istiyor...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Galibiyeti soyunarak kutladı!
Galibiyeti soyunarak kutladı!
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ibrahimovic, Milan'ı sırtlamaya devam ediyor
Ibrahimovic, gollerine devam ediyor
Inter Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde
Bir dev daha Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde
SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo koronavirüsü yendi!
Ronaldo koronavirüsü yendi!
Ibrahimovic'ten Cristiano Ronaldo'ya gönderme
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
Cristiano Ronaldo: PCR testi saçmalık!
Ronaldo: PCR testi saçmalık!
Wanda Nara dönmek istedi, Milan Icardi için girişimlere başladı
Wanda Nara geri dönmek istiyor...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.