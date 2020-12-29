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Ibrahimovic orman satın aldı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.12.2020 07:38 | Son Güncelleme

Zlatan Ibrahimovic, ülkesi İsveç'te 3 milyon euroya 1000 hektarlık ormanlık alan satın aldı. Yıldız futbolcu bu yatırımını izinli şekilde balık tutma, avlanma ve kar motorsikletine binmek için kullanacak.

Ibrahimovic orman satın aldı

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, ülkesi İsveç'te kendisine avcılık, balık tutma ve kar motorsikletine binmek için kullanabileceği bir orman satın aldı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Ibrahimovic'in İsveç'in Norveç sınırına yakın bir bölgesinde 1000 hektarlık bir orman satın aldığı ortaya çıktı. İsveçli yıldızın avcılık ve balıkçılık üzerine özel ilgisi olduğu biliniyordu ve bu son yatırımıyla kendi arazisinde bu hobilerini yapabileceği ifade ediliyor.

Ibrahimovic'in bu pahalı yatırımı için 3 milyon euro ödediği belirtiliyor.

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