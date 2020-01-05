Ibrahimovic'in İsveç'teki heykeli yıkıldı

İtalya temsilcisi Milan ile sözleşme imzalayan yıldız futbolcu, uzun yıllar forma giydiği İsveç'in köklü takımlarından Malmö'nün rakibi olan İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ekibi Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın alması sonrası, saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.
Malmö Güvenlik Teşkilatı Sözcüsü Thomas Söderberg, gece saldırıya uğrayan heykelin tamamen yıkıldığını ve başına da İsveç Milli Takımı forması geçirildiğini bildirdi. Saldırganların heykeli Malmö'de istemediğini belirten Söderberg, yere "Heykeli buradan taşıyın." yazıldığını kaydetti.
Zlatan Ibrahimovic'in yaklaşık 3 ay önce açılan heykeli daha önce de saldırılara uğramış ve yakılmaya çalışılmıştı.
(AA)
Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?
G.Saray'ın yıldızına 19 milyon euroluk teklif
Kayserispor'dan Mensah açıklaması! G.Saray...
Osmanlıspor Kulübü el değiştirdi
İşte Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti!
Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek
Beşiktaş İsralli golcünün peşinde
Takım otobüsü devrildi: 23 yaralı
Bayern Münih'ten transfer
Diagne kamp kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe'den forvet hamlesi
Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...
Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması
TFF 1. Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Haftalık 2 milyon TL kazandı
Nani: 'Antrenmanlara alkollü giderdim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum