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İç Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak

25.10.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak

İç Anadolu Bölgesi'ndeki Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman'da hava sıcaklığının 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava durumunun beklendiği bölgede, sabah saatlerinde Aksaray'ın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, bugün itibarıyla sıcaklıkların hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalması bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, hafta ortasına kadar bölgede etkili olacak olan soğuk havaya bağlı olarak bu gece ve yarın sabah saatlerinde zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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