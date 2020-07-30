YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan trafik güvenliği açıklaması:

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan trafik güvenliği açıklaması:

ORDU HABERLERİ  | 30.07.2020 13:52 | Son Güncelleme

"Hava araçları drone'lar da dahil olmak üzere bütün teknik imkanlarımızı ve kapasitelerimizi bunun için kullanıyoruz. Biz bütün personelimizle yollarda olacağız" - "Özellikle şerit değiştirirken, sinyal verme hadisesinde ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu konuda farkındalık oluşması anlamında basın mensubu arkadaşlarımızdan da destek bekliyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı dolayısıyla ülke genelinde 29 Temmuz-4 Ağustos'ta trafikte yoğun tedbirler aldıklarını belirterek, "Hava araçları drone'lar da dahil olmak üzere bütün teknik imkanlarımızı ve kapasitelerimizi bunun için kullanıyoruz. Biz bütün personelimizle yollarda olacağız." dedi.

Çataklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Ordu'da Eskipazar mevkisindeki kontrol noktasında trafik denetimine katıldı.

Burada Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Çataklı, bir süre uygulama noktasında durdurulan sürücülerle sohbet etti.

Araçta bulunan çocuklara oyuncak hediye eden Çataklı, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur içerisinde Kurban Bayramı geçirmeleri için ülke genelinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Ülkenin son yıllarda özellikle ulaştırma altyapısında önemli mesafe kat ettiğini aktaran Çataklı, bunların başında da bölünmüş yolların yapımının geldiğini ifade etti.

Çataklı, yolların iyileştiğini, insanların ekonomik olarak daha iyi olduğunu ve bunun için de daha güvenli araçlara bindiklerini belirterek, "Ancak bir gerçek de var ki, yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor: Kazaların yüzde 90'ı insan faktöründen kaynaklanıyor." dedi.

- "Yüzde 27'lik gibi trafikte can kayıplarında azalma oldu"

Bu gerçeği görerek, İçişleri Bakanlığı olarak farkındalığı artırmak anlamında birçok kampanya geliştirdiklerini aktaran Çataklı, "Bu çerçevede hem aile hem çocuklardan destek alarak bu farkındalığı artırmaya çalıştık. Bu gayretlerin sonucunda 2015'ten 2019 yılına kadar can kayıplarında önemli düşüşler elde ettik. Yüzde 27'lik gibi trafikte can kayıplarında azalma oldu. Bu önemli bir rakam." diye konuştu.

Çataklı, bunun olumlu yönden devam edebilmesi bakımından gayretlerinin sürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'nda bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin kazalara yansımaması için bu yedi günlük süreçte, 29 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arası için yoğun tedbirler aldık. Yaklaşık 162 bin personelimizi bütün ülkemizde görevlendirdik. Hava araçları drone'lar da dahil olmak üzere bütün teknik imkanlarımızı ve kapasitelerimizi bunun için kullanıyoruz. Biz bütün personelimizle yollarda olacağız."

Özellikle kazaların yüzde 90'ının kişi kusurundan kaynaklandığının altını çizen Çataklı, özellikle sürücülerin şerit ihlalleri konusunda çok dikkat etmesini istedi.

Şerit ihlallerinin son dönemde arttığına işaret eden Çataklı, "Özellikle şerit değiştirirken, sinyal verme hadisesinde ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu konuda farkındalık oluşması anlamında basın mensubu arkadaşlarımızdan da destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çataklı, daha sonra Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri Projesi'nin uygulandığı alanda incelemelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Ordu Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:16
Öğle
12:40
İkindi
16:35
Akşam
19:54
Yatsı
21:32

Ordu Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Bayşu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Derman Eczanesi (Akşam 18.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Kanaat Eczanesi (Akşam 18.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Kardelen Eczanesi (Akşam 18.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Meltem Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Ahsen Eczanesi
Unye
Çelik Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Altınordu Belediyesinden ‘Kariyer Merkezi’

Altınordu Belediyesinden ‘Kariyer Merkezi’

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Çınarsuyu sezona hazır

Çınarsuyu sezona hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.