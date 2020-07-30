İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan trafik güvenliği açıklaması:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı dolayısıyla ülke genelinde 29 Temmuz-4 Ağustos'ta trafikte yoğun tedbirler aldıklarını belirterek, "Hava araçları drone'lar da dahil olmak üzere bütün teknik imkanlarımızı ve kapasitelerimizi bunun için kullanıyoruz. Biz bütün personelimizle yollarda olacağız." dedi.

Çataklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Ordu'da Eskipazar mevkisindeki kontrol noktasında trafik denetimine katıldı.

Burada Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Çataklı, bir süre uygulama noktasında durdurulan sürücülerle sohbet etti.

Araçta bulunan çocuklara oyuncak hediye eden Çataklı, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur içerisinde Kurban Bayramı geçirmeleri için ülke genelinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Ülkenin son yıllarda özellikle ulaştırma altyapısında önemli mesafe kat ettiğini aktaran Çataklı, bunların başında da bölünmüş yolların yapımının geldiğini ifade etti.