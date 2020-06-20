İçişleri Bakanı Soylu, depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesini ziyaret etti:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'deki depreme ilişkin, "Bu bölgede depremden etkilenebilecek çok evler var. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, nasıl kentsel dönüşüm varsa, kırsal dönüşüm konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması, bir hazırlığı var. İnşallah hazırlığı tamamladığında bunu milletimizle paylaşacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Çayırtepe Mahallesi'ni ziyaret eden Soylu, burada vatandaşlarla bir araya gelerek, hasarlı yapılarda incelemede bulundu.

Bakan Soylu, ardından vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, böyle bir afetten sonra vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Depremden hemen sonra ilgili bakan ve milletvekilleriyle vatandaşların yanına giderek onların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu: