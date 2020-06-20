YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. İçişleri Bakanı Soylu, depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesini ziyaret etti:

İçişleri Bakanı Soylu, depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesini ziyaret etti:

ERZURUM HABERLERİ  | 20.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

"Bu bölgede depremden etkilenebilecek çok evler var. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, nasıl kentsel dönüşüm varsa, kırsal dönüşüm konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması, bir hazırlığı var. İnşallah hazırlığı tamamladığında bunu milletimizle paylaşacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'deki depreme ilişkin, "Bu bölgede depremden etkilenebilecek çok evler var. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, nasıl kentsel dönüşüm varsa, kırsal dönüşüm konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması, bir hazırlığı var. İnşallah hazırlığı tamamladığında bunu milletimizle paylaşacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Çayırtepe Mahallesi'ni ziyaret eden Soylu, burada vatandaşlarla bir araya gelerek, hasarlı yapılarda incelemede bulundu.

Bakan Soylu, ardından vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, böyle bir afetten sonra vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Depremden hemen sonra ilgili bakan ve milletvekilleriyle vatandaşların yanına giderek onların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bir taraftan Kızılay ile yemek ihtiyacı olanların, yemek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Ardından hem Bingöl'e hem de Erzurum'a 'buralarda kullanılsın' diye birtakım nakdi yardımları ulaştırmaya çalıştık. Bizler bundan sonra da yapacağız. Evi yıkılanlar, ağır hasarlı olanlar eğer eşyalarını alamıyorlarsa 5 bin lira yardım yapacağız, Elazığ ve Malatya'da da aynısını yaptık. Eğer eşyalarını çıkarıyor ve başka bir yere geçebiliyorlarsa 2 bin 500 lira yardım yapacağız. Aynı zamanda evi hasarlı, ağır hasarlı olanlar, hatta orta hasarlı olup da evine giremeyenlerin hemen yanına çadır kuracağız. Bunu Elazığ'da da Van'da da Malatya'da da yaptık."

- "Kırsal dönüşüm konusunda çalışma yapılıyor"

Soylu, özellikle köylerin tamamında evi hasarlı olanlara konteyner göndereceklerini belirterek, vatandaşları evlerine kavuşturana kadar bölgeye gidip geleceklerini belirtti.

Devlet yetkililerinin vatandaşların emrinde olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Bu bölgede depremden etkilenebilecek çok evler var. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, nasıl kentsel dönüşüm varsa, kırsal dönüşüm konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması, bir hazırlığı var. İnşallah hazırlığı tamamladığında bunu milletimizle paylaşacağız. Allah bir daha böyle musibet, böyle bir afetle bizi karşı karşıya bırakmasın. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde bunu sağlayabilecek bir kabiliyetimiz var. İnşallah 24 saatte emrinize amadeyiz."

Soylu, buradaki temaslarının ardından ilçedeki bazı güvenlik noktalarını ziyaret etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
02:43
Sabah
04:39
Öğle
12:22
İkindi
16:19
Akşam
19:54
Yatsı
21:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Süphan Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.