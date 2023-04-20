İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de helikopterle trafik denetimi yaptı:

Bayram arifesinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde helikopterle trafik denetimi yapan Bakan Soylu, havadaki incelemelerinin ardından Gebze Polis Noktası'nı ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İşlek'ten bilgi alan Soylu, daha sonra durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların bayramını kutladı, onlarla sohbet etti. Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Soylu, yolculara trafik seti, çikolata ve pişmaniye verdi, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Soylu, denetimin ardından gazetecilere, bir bayrama daha girildiğini söyleyerek "Cenabı Allah, milletimize nice bayramlar nasip etsin huzur içerisinde, afiyet içerisinde. Bayrama girerken önce afetzedelerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah, bir sonraki bayramlarda inşallah evlerinde, sıcak yuvalarında olmayı nasip eder." dedi.

Türkiye'nin birçok noktasında trafik denetimlerinin yapıldığını belirten Soylu, emniyet ve jandarma ekiplerinin, bayram yoğunluklarının trafik kazasına dönüşmemesi, dikkatli ve güvenli sürüşün sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik adımlarını attığını kaydetti.

Soylu, 99 bin 245 personelin bayram boyunca görev yapacağını aktararak şöyle devam etti:

"Aynı zamanda hem helikopterle hem dronla trafik denetimlerimiz devam edecek. Özellikle belli aralıklarla ekiplerimiz görevlendirildi. Görevlendirilen bu ekipler trafik kazalarını önlemek için denetimlerini gerçekleştirecekler. Bu denetimler, trafik cezası yazmak için yapılan denetimler değil. Tam tersi bunlar rehberlik yapabilmek için ölümlerin belki de Allah korusun en önemli sebeplerinden biri olan sürecin azaltılabilmesi için aynı zamanda farkındalık oluşturabilmek için yapılan denetimlerdir.

Geçtiğimiz bayramlarda şükürler olsun ölümleri azalttık. İnşallah bu bayramda da trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaların, ölümlerin azaltılması hususunda gerekli tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Burada yapılması gereken en önemli meselelerden biri; sürücülerin özellikle aileleriyle yakınlarıyla ve tek başlarına yola çıkarken evden çıktıkları andan vardıkları ana kadar o güzergahın tamamının aslında kendilerine ait planlamalarını yapmaları gerekiyor. En kritik zaman dilimi son 1-1,5 saattir. Yani varacağı noktaya 'Aman geldim, biraz daha hızlı gideyim.' diye bir anlayış içerisinde olunursa şunu ifade etmek lazım ki maalesef hepimizi acıtan, hepimizi üzen olaylarla karşılaşıyoruz."

"DÖNÜŞTE DE AYNI TEDBİRLER DEVAM EDECEK"

Soylu, bayram boyunca emniyet ve jandarma ekiplerinin yollarda olacağını dile getirerek, sürücülere şu tavsiyelerde bulundu:

"Ayın 14'ünden itibaren okullar tatil olunca esas itibarıyla planlama dahilinde başladık. Bugün, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü inşallah denetimlerimiz bütün Türkiye'de devam edecek. Özellikle emniyet kemerine vatandaşlarımızın riayet etmelerini, cep telefonuyla konuşmamalarını, çocuklarımızın ön koltukta oturmamalarını ve arka koltukta da emniyet kemeri kullanılmasını arzu ediyoruz. Elbette ki hız limitlerine, sürat limitlerine uymaları gerekir. Biliyorsunuz geçen yıl biz özellikle otoyollarda, otobanlarda hız limitleri konusunda uzun zamandır beklenti içinde olunan meselede adım atmıştık. Yani ortalama süratle gidildiği zaman herhangi bir problem olmayacağını düşünüyoruz. Yollarımız iyi, arabalarımız iyi. Bu konuda hız limitlerine riayet edilirse inşallah yakınlarımızı, ülkemizi, milletimizi üzen haberlerle karşılaşmayız. Bu sorumluluğu hep beraber taşıyacağımıza inanıyorum. Dönüşte de aynı tedbirler devam edecek."

Bayram tatilinin kısmen biraz daha kısa olması ve okul tatiliyle birleşmesi sebebiyle diğer bayramlara nazaran yoğunluğun biraz daha az olduğuna dikkati çeken Soylu, "Genel güzergahlardaki yoğunluklarımız yüzde 40-50 arasında, şu anda normal günlere göre artmış durumdadır. Bu da bizim yönetebileceğimiz, çok rahat şekilde idare edebileceğimiz bir yoğunluk. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kazasız belasız, herkesin sevdikleriyle kucaklaşabileceği bir bayram diliyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu'ya, incelemelerinde Vali Yardımcısı Salih Bıçak, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı da eşlik etti.

