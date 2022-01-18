İçişleri Bakanı Soylu, şehit pilot Yüzbaşı Gençcelep'in ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl nisanda Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in Trabzon'daki ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın annesi Cemile Aydın'ın cenaze töreninin ardından Gençcelep ailesinin Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki evine gitti.

Ziyarette Soylu, şehidin annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep ile aile üyelerine taziyelerini iletti.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen ziyarete, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Şen de katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağıyla 7 Nisan 2021'de Konya semalarında eğitim uçuşu yaptığı sırada düşmesi nedeniyle şehit olmuştu.



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