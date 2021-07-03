İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Belediyesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye gelen Bakan Soylu, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile makamında görüştü. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Soylu'ya, milli piyade tüfeğini kullanan bir askerin maketi hediye edildi.

Belediye Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafla bir süre sohbet eden Soylu, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Bakan Soylu, daha sonra Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyarete bulundu. Burada çalışanlarla bir süre sohbet eden Soylu, asılsız ve gereksiz çağrıların ayırt edilebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Soylu'nun gün içerisinde gelen ihbarlarda olumsuz durum olup olmadığını sorması üzerine ekipler, biri ölümlü, birkaçı yaralanmalı trafik kazalarının meydana geldiğini ifade etti.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde, Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve il protokolü eşlik etti.

