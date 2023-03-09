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İddialara konu olan özel hastanenin son durumu görüntülendi

09.03.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın depremde hastaların ölüme terk edildiği iddiası ile gündeme gelen özel hastanenin son durumu görüntülendi.

İddialara konu olan özel hastanenin son durumu görüntülendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın soruşturma başlattık dediği hastanenin içerden büyük hasar aldığı merdivenlerinin de yer yer çökmesi görüntülere yansıdı.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde en büyük hasarı Hatay aldı. Hatay’da bir çok ev gibi bazı hastaneler de ciddi zarar gördü. Kentte bulunan Özel Defne Hastanesi de deprem nedeniyle ağır hasar aldı. Depremin 3’ncü gününde yoğun bakım servisine ulaşan UMKE ekipleri, 5 kişiyi sağ kurtardı ancak bazı hastaların da cansız bedenine ulaşıldı. Ortaya ise hastaların ölüme terk edildiği iddiası atıldı. Bu iddia üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hastane yetkililer ise depremde merdivenlerin çökmesi nedeniyle yoğun bakıma ulaşamadıklarını ileri sürdü.

Hastanenin son durumu ise görüntülere yansıdı. Dış görüntüsü iyi görünse de eklentisi ve içerisi harabeye döndüğü görülen hastanenin iç ve dışardaki tahliye merdivenlerinin çöktüğü de kameralara yansıdı.

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