İdlib şehidinin ismi Kahramanmaraş'ta kütüphaneye verildi

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ adına Kahramanmaraş'ta oluşturulan kütüphane törenle açıldı.

Rejim unsurlarınca İdlib'de 28 Şubat 2020'de gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Akif Akçadağ'ın adı daha önceden isminin verildiği Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphaneye de verildi.

Kaymakam Serkan Keçeli, açılış töreninde, "Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi kapsamında şehit Akçadağ adına oluşturulan kütüphanenin hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehitlerin bir karşılık bekleyerek değil, vatan ve millet uğruna canlarını feda ettiğini anlatan Keçeli, "İşte okullarımıza ve öğrencilerimize düşen görev şehitlerimizin bu manevi hassasiyetlerini yeni nesle en iyi şekilde aktarmaktan geçiyor. Aslında biz okulumuza ismini vererek şehidimize bir şey kazandırmadık tam tersine şehidimizin ismiyle okulumuz şereflendi, şimdi de kütüphanemiz şereflendi. İnşallah bu okulda okuyan tüm öğrencilerimiz şehidimiz Akif Akçadağ'ın manevi mirasına en iyi sahip çıkacak gençler olacak." diye konuştu.

Şehidin annesi Serpil Akçadağ da oğlunun çok çalışkan biri olduğunu belirterek, oğlunun isminin hem okula hem de kütüphaneye vermesinin kendisini gururlandırdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından şehit babası Bekir Akçadağ, Kaymakam Keçeli'ye plaket takdim etti.

Törene, Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, şehit Akçadağ'ın yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

