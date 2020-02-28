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İdlip’de yaralanan askerin ailesine ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve beraberindeki heyet İdlip’de yaralanan askerin ailesini ziyaret etti.Yaralı askerlerden Emet ilçesi Köprücek köyünden olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Veli Özsoy’un durumunun iyi olduğu, Hatay’da tedavi altına alındığı ve yarın GATA’ ya sevk edileceği öğrenilirken,Emet Kaymakamı Hasan Çiçek beraberindeki heyetle askerin ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Emet kaymakamı Hasan Çiçek,Emet İlçe jandarma komutanlığından görevli J.Asb.Kd.Çvş Ferhat Akbalık, Emet İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım, Emet Köprücek köyünde yaralı asker Veli Özsoy’un babası Kemal Özsoy ve ailesini ziyaret etti.GATA’ya uçakla sevk edilen oğlunun görmek için bugün yola çıkacağı öğrenilen baba Kemal Özsoy’a geçmiş olsun temennilerini ileten Kaymakam Çiçek ve beraberindeki heyet, askerin durumu hakkında bilgiler aldı.Baba Kemal Özsoy yaptığı açıklamada, “Haberi yatsı namazına yakın aldım.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve beraberindeki heyet İdlip’de yaralanan askerin ailesini ziyaret etti.
Yaralı askerlerden Emet ilçesi Köprücek köyünden olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Veli Özsoy’un durumunun iyi olduğu, Hatay’da tedavi altına alındığı ve yarın GATA’ ya sevk edileceği öğrenilirken,Emet Kaymakamı Hasan Çiçek beraberindeki heyetle askerin ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Emet kaymakamı Hasan Çiçek,Emet İlçe jandarma komutanlığından görevli J.Asb.Kd.Çvş Ferhat Akbalık, Emet İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım, Emet Köprücek köyünde yaralı asker Veli Özsoy’un babası Kemal Özsoy ve ailesini ziyaret etti.
GATA’ya uçakla sevk edilen oğlunun görmek için bugün yola çıkacağı öğrenilen baba Kemal Özsoy’a geçmiş olsun temennilerini ileten Kaymakam Çiçek ve beraberindeki heyet, askerin durumu hakkında bilgiler aldı.
Baba Kemal Özsoy yaptığı açıklamada, “Haberi yatsı namazına yakın aldım. Oğluma telefonla görüntülü konuştum. Hatay’da hastanede tedavi altında. İnşallah kısa zamanda iyileşecek ve vatanı için görevine devam edecek. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramaz. Vatanımızın bütünlüğü için ben şahsım olarak da göreve hazırım “dedi.

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