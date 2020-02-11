IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği müsabaka sonrasında Siyah-Beyazlılar, karşılaşmada kural ihlali olduğunu belirterek TFF'ye maçın tekrarı için başvuruda bulunmuştu.
Maç 1-1 devam ederken hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber geldi.
Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kural ihlali konusunda IFAB'a danıştıklarını açıklamıştı. Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu ise IFAB'ın 'maç tekrar edilsin' raporunu federasyona bildirdiğini iddia etti.
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